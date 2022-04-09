钟南山：中国当前疫情形势不适合完全开放

中国防疫专家钟南山认为，中国当前疫情形势不适合完全开放，要采取逐步开放政策。

据中国央视新闻报道，也是中国工程院院士的钟南山昨天（4月8日）下午为南开大学进行题为《科学指导抗疫，勇攀医学高峰》的远程授课，对中国目前疫情形势作出最新研判。

他认为，中国当前形势下，“完全开放是不适用的，动态清零是可取的，但要进行逐步开放的政策”。

钟南山说：“在人与病毒的斗争中，最高的人权就是人的生命，是健康的生命。”

谈到冠病疫情防控，钟南山说：“冠病的关键问题就是要最大限度降低传播和病死率。”

当前流行的奥密克戎毒株症状轻，比起德尔塔病毒死亡率相对较低，为此，一些国家推崇与病毒共存。钟南山结合香港和上海的疫情说，虽然奥密克戎死亡率低，但传播力强，如果大规模发生，会失去很多生命。“所以目前来看，在中国完全开放是不适用的，还是应该坚持动态清零，逐步开放。”

对于疫苗接种，钟南山介绍，通过实验室对疫苗免疫原性的分析，两剂灭活疫苗接种后，使用一种异种疫苗，其血清中和抗体水平、特异性CD4+（RBD多肽库刺激）活性均较三剂灭活疫苗者高。

钟南山说，根据中国不仅减少重症率和死亡率，还要减少感染率的“动态清零”战略，建议使用异种疫苗作为序贯接种。