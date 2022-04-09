李家超正式宣布参选香港特首：未来五年是由治及兴关键时刻

获中国国务院批准辞去香港政务司司长职务的李家超今天（9日）正式宣布参选第六届香港行政长官，李家超说，未来五年是香港由治及兴的关键时刻，愿承担历史使命，一同推动香港向前。

综合香港《星岛日报》和网媒香港01报道，李家超今天下午2时半以线上方式举行公布参选的新闻发布会。他在发布会上说，若当选特首未来有三个主要方向目标，包括以结果为目标去解决香港问题、全面提升香港竞争力、奠定香港发展基石。

李家超称自己出身基层，明白政府要解决市民问题，他也表明，未来政府理念及处事方式会有改变，建立共同解决问题的文化。若成功当选，会在爱国者治港原则下，积极与市民互动，制定能解决问题的政策，分享发展红利。

他还说，香港要把握好、善用自身优势和特长，提升在金融、航运、创科等方面的竞争力。他希望为香港开创新篇，创造安定稳定的环境，守住法治这核心价值。

李家超说，他决定参选是出于对国家的忠诚和对香港的热爱，并形容香港未来要打开新篇章，确保香港做好国家与世界各国的桥梁，也会团结各界为国家及香港做出更好成绩。

被问及是否接触北京中央政府或获中央钦点时，李家超重申，决定参选是出于个人对香港的热爱及对市民的负责，并表示自己欢迎任何人参选，乐于辩论施政理念。

他也强调，作为特区官员与中央不同机构沟通，有利香港利益，自己过去的沟通也都是本着香港实际情况解释，并以实际利益为依归。他说，中央非常关心香港民意，希望给予香港市民一个有担当及可做出结果的政府。

针对外界质疑他不熟悉经济、民生等多方面，李家超回应称，最重要的是建立强大的团队，特首有领导能力，成为惠及市民的政府。他也说，当选后会邀请各领域学者和专家加入政府，发挥“一加一大于二”的精神，为市民带来幸福感。

对于被指在政商界人脉不深，李家超回应，自己做事没有任何包袱，确保政府公平公正处理事情。

香港新一届特首选举的提名期至本月16日结束，并于5月8日投票。

李家超本月6日向特首林郑月娥请辞政务司司长，中国国务院接受了林郑月娥的建议，前天批准了他的辞呈。

64岁的李家超出身警队，长年在保安系统工作，2012年加入港府问责团队，出任保安局副局长，并于2017年升任局长，以及在去年6月出任政务司司长。若此次顺利当选，他将成为首名纪律部队出身的香港特首。