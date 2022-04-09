新华时评：“动态清零”是真正的以人为本

上海本轮战“疫”已经进入“最关键、最吃劲”阶段。从过往疫情防控经验看，只有集中优势兵力，尽快“动态清零”，才能迅速遏制疫情扩散势头，实现真正的以人为本。

据新华社报道，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，是中国坚持以人民为中心发展理念的生动注脚。疫情防控事关亿万人民群众的生命健康安全，容不得丝毫闪失。

如果参照一些奉行“共存”策略国家和地区的感染率、死亡人数，以中国14亿多人的总人口基数、庞大老年人群体的现实国情，一旦“躺平”，将造成人民生命、财产不可承受的损失，后果不堪设想。

坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，态度要坚决果断，行动要迅速有力，各项保障要充分有效。做到阻断病毒传播的同时，要保障好居民基本生活和正常就医等需求，确保核心功能正常运转、供应链产业链畅通。

世纪疫情跌宕反复，冠病病毒不断变异，不变的是中国始终坚持人民至上、生命至上，始终尊重科学、尊重规律。“动态清零”不是要追求“零感染”，而是要尽快把疫情控制住。任何防控措施都会付出代价，但同保护人民生命安全和身体健康相比，这些付出是值得的。

坚持就是胜利。抗疫实践表明，坚持“动态清零”是维护人民生命健康安全的“法宝”。实现“动态清零”，中国具备坚实实力和强大能力。各地区、各部门都要坚决落实中央关于疫情防控的决策部署，压实四方责任，坚决打赢疫情防控阻击战，早日恢复正常生产生活秩序。