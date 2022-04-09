苏贞昌解除自我健康监测 台指挥中心称无双标

台湾中央流行疫情指挥中心昨天（4月8日）先宣布行政院长苏贞昌进行自我健康监测，晚间改口苏揆解除自我健康监测，被外界质疑标准不一。指挥中心今天（9日）回应说，标准只有一个，接触者经采检结果呈阴性，则接触者的接触者可正常生活，并没有所谓的双重标准。

据台湾《工商时报》报道，指挥中心说，昨午总统官邸通报确诊案例足迹时，因当下仅总统蔡英文检验呈阴性，即第一时间请相关人员先进行自我健康监测，以待相关接触者PCR检测结果才可判断影响规模；后因晚间检验结果均为阴性，故经过审慎评估，与总统开会者，全程皆佩戴口罩，并保持适当社交距离，风险相对低，可解除自我健康监测。

指挥中心强调，近期本土疫情提升，确诊个案增多，曾推估染疫超过100人以上，扩大匡列效用就会递减，反而忽略核心需要匡列的对象没有匡列；因此指挥中心一再呼吁自主应变的重要性，自己确诊可以将相关讯息及时通知接触的亲友，如有足迹重叠或疑似症状，注意自身健康状况及快筛，或去就医、采检，以利卫生单位及早发现可能病例，采取防治工作，阻断传播链。

指挥中心说，依据接触者定义，为自个案发病前四日起至隔离前，具下列任一项接触情形，即符合接触定义：

1、在无适当防护下，曾于24小时内累计大于15分钟面对面的接触者，或提供照护、相处、接触病患呼吸道分泌物或体液之医疗人员及同住者。

2、在无适当防护下，执行引发飞沫微粒的医疗处置。

但须匡列的接触者仍应视实际疫调情形作适当调整，另在特殊情况下，可依据现场疫调及风险评估结果，扩大接触者匡列范围。