港媒：谭志源等逾10人出任李家超竞选办副主任

获中国国务院批准辞去香港政务司司长职务的李家超今天（9日）正式宣布参选第六届香港行政长官，据港媒报道，李家超的竞选办公室除了出任竞选办主任的全国人大常委会委员谭耀宗外，政制及内地事务局前局长谭志源，港区全国政协委员霍启刚等逾10人将担任竞选办副主任。

据香港《文汇报》报道，港区全国人大代表陈勇、霍启刚、邓飞、黄元山等昨天现身中环广场，但他们均无回应传媒提问。据报，李家超的竞选班底，除了谭耀宗外，谭志源、陈清霞、霍启刚，全国青联副主席梁宏正，教联会副主席邓飞等逾10人将担任竞选办副主任。

李家超将会就不同政策范畴邀请不同专家就政纲内容提供意见，其中，团结香港基金高级副总裁兼公共政策研究院院长、立法会议员黄元山已加入竞选办，协助李家超撰写政纲。邓飞则会是其中一位协助撰写教育政纲的人士。曾任多届行政长官选举公关顾问的黄丽君，以及资深传媒人卢永雄亦已加入李家超竞选办。

谭耀宗昨天透露，他早前在深圳，计划到北京开人大常委会会议时，李家超主动找自己帮忙。由于特首选举影响重大，对香港有深远影响，所以答应协助对方。

谭耀宗形容李家超实事求是、很真诚、对国家有承担，是担任新一任特首的合适人选。他也透露，自有报道指自己参与李家超竞选办工作之后，许多来自不同阶层人士都联络他，表明支持李家超，希望帮忙做义工，反映李家超有很多人支持，深得人心。

被问及日后的选举工作时，他坦言，疫情下的竞选工作须考虑防疫规定，而不少竞选活动可能抵触社交距离措施，特别是会展等场地未必会批准举办大型活动，相信可能只会在网上见记者及介绍政纲。

特首选举候选人须获得不少于188名选举委员会委员的提名，及在选举委员会的五个界别中每个界别取得不少于15名委员的提名。据悉，有选委收到消息，称李家超竞选办正向选委征求提名。有报道称，至少两名选委透露最快已于昨天提名李家超，有人更已预先下载及填好提名表格，随时可直送李家超竞选办。

谭耀宗今天在电台节目中说，目标是希望取得大约三分之一的选委会委员提名，即大约500张提名票，并高票当选。

此外，特区政府昨日公布，政务司司长政治助理萧嘉怡已提出请辞，即日生效。特区政府并无交代她请辞的原因。至于是否会为李家超助选，身为民建联成员的萧嘉怡昨日说，会于稍后回复。