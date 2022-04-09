中证监主席：推动中美审计监管合作取得成果

中国证监会主席易会满今天（9日）说，按照“尊重国际惯例、遵守国内法规”的原则，推动中美审计监管合作取得成果，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境。

据“证监会发布”微信公众号消息，易会满在中国上市公司协会第三届会员代表大会上说，证监会将抓紧研究推出新一轮自主开放务实举措，稳步扩大沪深港通标的范围，推动沪伦通机制拓展优化，稳步扩大商品和金融期货市场双向开放，丰富国际化品种供给，全面提升资本市场制度竞争力。

他也提到，要加快推动企业境外发行上市监管新规落地，保持境外上市渠道畅通，支持中国企业依法合规利用两个市场、两种资源更好发展；加强中国大陆与香港资本市场的务实合作，助力维护香港国际金融中心地位。

针对资本市场制度建设，易会满称，证监会将继续完善资本市场制度规则，引导上市公司聚焦主业、稳健发展，着力提升发展的效率和效益。坚持扶优限劣的监管导向，对于主业突出、竞争能力强的头部企业，进一步支持其做优做强，发挥示范带动作用。

对于片面追求多元发展的，严格监管其并购重组和融资行为；对于主业萎缩、不具备持续经营能力的“空壳”“僵屍”企业，严格执行强制退市制度，坚决推动出清。

同时证监会将以全面实行股票发行注册制为契机，进一步增强发行上市、再融资、并购重组等基础制度对科技创新的适配性，发挥好私募股权和创投基金支持创新的战略性作用，完善债券市场对科技企业的融资支持机制，推动科技、资本和产业高水平循环。

另外证监会将健全有效的债券融资约束机制，强化场内外股票质押融资业务一致性监管，支持上市公司通过重组、重整等方式稳定杠杆、化解风险，推动上市公司稳健发展。

证监会在3月中旬就称，将抓紧推动企业境外上市监管新规落地，支持各类符合条件的企业到境外上市。