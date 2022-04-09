梁振英支持李家超参选香港特首

中国全国政协副主席梁振英表态支持李家超参加本届香港特首选举。

香港政圈盛传，曾任特首的梁振英将出任选委会总召集人，意味他不会参选本届特首，梁营近日亦协助李家超竞选。

梁振英今天（4月9日）在面簿发文，表明支持前政务司司长李家超参选香港特首，并祝李家超参选顺利。

梁振英写道，因为连续三年的反修例风波和冠病疫情的打击，香港的经济民生、对外声誉和内部信心都备受打击，在融入国家发展大局进程中，在中央政府和内地省市的大力支持下，香港的未来充满机遇。

他呼吁各行业各阶层团结一致，全力支持新一届特区政府在新的行政长官领导下，掌握机遇，重新出发；克服困难，突破框框；全面全速做好疫后重建工作，发展经济，改善民生，并为下一代打造更坚实的发展基础。他对香港充满信心。

另据香港《星岛日报》报道，香港立法会纺织及制衣界议员陈祖恒、香港纺织业联会会长陈亨利、香港纺织商会会长朱立夫，以及全体纺织及制衣界选委会委员均支持李家超参选特首。他们期望，李家超以“刚柔并重”的作风团结社会各界，制定政策以改善民生及提振经济，带领香港尽快走出疫情阴霾，更好地融入国家发展大局。

纺织及制衣界透露，李家超担任保安局局长期间，曾在香港纺织业联会和香港纺织商会举行的座谈会上，与超过40名业界人士会面。李家超善于聆听各方意见，兼耐心了解业界的看法，足见与工商界沟通良好，相信他是愿意与各界别沟通、合作的管治者，可以团结各工商专业领域，共同为香港发展谋定策略。

业界指香港正面对回归以来最严峻挑战，“通关”、经济及民生等议题备受关注。在此关键时刻，需要一位信念坚定、有承担、执行力强的行政长官，组织有能力的管治团队，才能为香港发展创造有利环境，紧握融入国家发展的新机遇，破解经济民生的深层次矛盾，带领香港走出疫情阴霾。