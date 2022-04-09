蒋万安拋中正纪念堂转型方案 蓝营内部意见分歧

国民党立委蒋万安拋出中正纪念堂转型升级为“台湾建设纪念馆”方案，国民党内意见不一。国民党立委林为洲认为很好，可让中正纪念堂变成中性的纪念馆；孙文学校总校长张亚中则认为，转型或改名会没收许多人的美好记忆。

据台湾中央社报道，备战台北市长选战的国民党立委蒋万安昨天（8日）拋出中正纪念堂转型方案，他认为，应用更高视野、未来性观点，来看待中正纪念堂的历史地位，应该可以朝向升级为“台湾建设纪念馆”。

蒋万安并认为，台湾的民主价值及转型正义，不是哪一个政党说了算，国民党也可以提出方向、论述，参与社会讨论，才能带领台湾持续向前迈进。

国民党立委林为洲今天在接受访问时说，他认为蒋万安提出的方案很好，是个不错的方向，正面呈现台湾过去建设的历史，而白色恐怖也是历史的一部分，同样可以呈现，让功过并陈，变成一座中性的历史纪念馆。

他并指出，中正纪念堂建筑不用特别处理，到时候看内容要放什么，至于铜像放不放可以讨论，放着也不一定不好。

张亚中则称，中正纪念堂的存在已是台湾不同世代的共同记忆，既是公共财，也是故总统蒋中正对于台湾付出与贡献的象征与纪录，绝非一家一党之事。蒋万安有其意见与看法，但无法代表绝大多数的台湾人，此事应当以民意为依归。

张亚中并强调，如果要成立台湾建设纪念馆，可以另寻合适的地点，才是尊重“台湾建设”过程中每个值得纪念的人、事、物；400年来，台湾这块土地上没有一位领导人可以超越蒋中正对台湾的贡献，“建个纪念馆不应该吗”。

国民党副秘书长兼任文传会主委王育敏说，尊重蒋万安个人的看法，两蒋对台湾历史贡献不容抹煞，这也是国民党持续捍卫、传承的遗产；至于中正纪念堂是否转型、如何转型，应寻求社会共识，反对民进党意识形态操作。