美提“台湾武器出口法案” 台专家：加快美运交武器时间

美国共和党籍联邦参议员霍利（Josh Hawley）周四（4月7日）提出“台湾武器出口法案”（Taiwan Weapons Exports Act），要求重新指定台湾为美国出口管理条例（Export Administration Regulations）的A:5组成员，以加速对台运交关键武器。

据台湾《联合报》报道，台湾政策研究基金会副研究员揭仲今天（9日）说，若法案最后获国会通过并经美国总统签署，有助于加快美国在台湾平时和战时将武器运交台湾的时间。

揭仲透露，若法案最终获国会通过并经美国总统签署，则美国对台军售的国会审查日期，将从目前的30天缩短为15天，有助于加快武器运交台湾的时间；甚至在紧急状态下，还可能进一步使武器运交台湾的行政流程减少35天至55天。

揭仲指出，美国军售制度基本上是将军售对象区分为二类。第一类是“主要盟国”，包括所有的北约成员国与以色列、韩国、日本、澳大利亚、新西兰；当美国军售主要武器系统给第一类国家时，发价书草案金额超过2500万美元（下同，约3410万新元）时才需送国会审查，且国会审查期限是15天。第二类则为一般国家和地区，包括台湾在内，不仅军售主要武器系统的发价书草案总额超过1400万美元时需通知国会，国会审查期限也增至30天。

揭仲说，乍看之下这个法案好像只使武器运交台湾的时间减少了15天；但实际上，当军售案达到送交国会门槛时，照惯例美国行政部门需要在正式送交国会的20至40天前，先向国会相关委员会提交初步或非正式通知书；且美国行政部门在将对台军售案送交国会时，还必须注意在接下来的30天内，至少有一天需要在美国国会会期内。

揭仲说，若法案通过，将使美国行政部门在台海紧张情势升高，以致有必要紧急对台交运单价较低的弹药，例如标枪飞弹或刺针飞弹时，只要想办法将每笔军售的价款控制在2500万美元范围内，就能省下20至40天的非正式通知时间与15天的国会审查时间，让整个流程减少35天至55天，也因为不必迁就美国国会会期而更有弹性。

揭仲进一步指出，另外值得观察的是，美国在透过军售制度释出主要武器系统与关键技术时，往往将优先给予第一类“主要盟国”，然后才会考虑给第二类一般国家和地区。

揭仲说，若法案通过后，让台湾在美国军售制度中的地位完全等同于第一类“主要盟国”，也有助于台湾能更早取得先进的武器装备与技术。