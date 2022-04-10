中国强烈不满美国务院声明指责中国防疫政策

对于美国国务院发声明宣布授权撤离美驻上海总领馆人员一事，中国外交部回应称，美方在声明中无端指责中国防疫政策，中方对此强烈不满、坚决反对。

据中国外交部网站，中国外交部发言人赵立坚昨（4月9日）晚说，美方宣布授权驻上海总领馆人员和家属自愿撤离，这是美方自己的决定。对于外国驻华外交领事人员涉疫问题，中国有关部门和地方已在政策允许范围内尽可能提供协助和便利。

赵立坚称，必须指出，中方防疫政策科学有效，对上海等地战胜新一轮疫情充满信心。中方对美方在其声明中无端指责中国防疫政策表示强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

据美国驻华大使馆官网，美国国务院昨天发布《美国驻华使团关于旅行警告和授权撤离的声明》，称鉴于冠病病例激增以及中国应对措施带来的相关限制的影响，美国国务院于8日批准了非紧急美国政府雇员以及紧急和非紧急美国政府雇员的家属从美国驻上海总领事馆领区自愿撤离。

声明称，美驻华大使伯恩斯以及国务院和使团的其他官员已直接向中国官员提出了对疫情和管控措施的关切，也已将自愿撤离的决定通知了中方。

声明还称，由于当地法律的任意执行以及冠病疫情相关的限制，美国公民被要求重新考虑前往中华人民共和国的旅行。此外，由于疫情相关的限制，其中包括父母与孩子分离的风险，美国公民不应前往香港特别行政区、吉林省和上海市。

上海市疫情严峻，自3月30日晚上宣布实施“全域静态管理”以来，全城封控已逾10天。期间出现了买菜难、就医难、儿童单独隔离、宠物被扑杀等乱象。

尽管清零政策面对的挑战日益严峻，但中国官媒仍释放出坚持动态清零的明确信号。新华社昨天发表时评称，只有尽快动态清零，才能迅速遏制疫情扩散势头，“实现真正的以人为本”。