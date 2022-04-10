中国医生提醒连花清瘟并非冠病预防药

中国医生提醒民众，中成药连花清瘟是治疗用药，非预防用药，提前口服不能预防冠病；若没有冠病症状，不推荐服用。

据中国《解放日报》今天（10日）报道，连花清瘟胶囊多次被国家卫健委作为推荐用药，写入冠病诊疗方案中。今年3月15日发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》指出，处于医学观察期，或临床治疗期（确诊病例）的轻型和普通型病人，推荐服用连花清瘟胶囊（颗粒）作为治疗药物；但并没有提到连花清瘟可以预防冠病。

上海中医药大学附属龙华医院急救医学科主任方邦江说，一般来说，连花清瘟胶囊只适合于轻症发烧的病人和普通型有肺炎的病人，但不适合用作预防用药。中草药含有的电解质很多，脾胃功能不佳、有胃溃疡、肝肾功能不好的人不适合服用该药。不适当的预防措施需要引起重视。

龙华医院中医预防保健科主任方泓也提醒，连花清瘟胶囊是冠病患者的治疗用药，非预防用药，提前口服不能预防冠病。如果抗原阳性但核酸尚未复核，同时无发热、咽痛、咳嗽等症状，也不推荐服用，但如已有发热、恶寒、肌肉酸痛、鼻塞流涕、咳嗽、头痛、咽干咽痛等症状，则可以服用连花清瘟。

另一方面，中国驻新西兰大使馆前天提醒赴新西兰的民众，连花清瘟胶囊含有新西兰法律明文规定的受管控药物成分，新西兰政府将连花清瘟胶囊列为违禁药品。

大使馆在网站上说，拟赴新西兰的中国公民如需携带供个人使用的药品入境，请提前通过新西兰海关网站和新西兰卫生部网站了解相关信息，并在入境时按规定申报，以免造成入境受阻和个人财产损失。

新西兰新闻网站Stuff上个月29日报道，新西兰海关自2020年起已查获数十万剂的连花清瘟。

新西兰卫生部发言人指出，连花清瘟含在新西兰属于受管制药物的麻黄，该国禁止使用和供应连花清瘟。