港前议员许智峯称法庭向他和妻母发出财产限制令

流亡海外的香港立法会前议员许智峯声称，香港法院已向夫妇俩和许智峯的母亲发出在港财产限制令。

许智峯昨天（4月9日）在面簿上写道，前天从电邮收到警方通知，高等法院在律政司的申请下，已经对他们三人发出财产限制令。他也上载在《香港国安法》下的资产处置限制令的封面截图。

他说，该命令明确禁止他们亲自或透过代理人从香港移走任何他们名下的财产，以及卖出、处理任何香港境内的财产，或将任何财产降值。该命令也特意列出三人所有本来已被汇丰冻结的户口及其结余，指明命令涵盖户口中所有存款。

许智峯称，该命令有效期从本月6日命令发出时算起，直至6月10日。高等法院已订下就该命令的聆讯日期为6月10日上午9时30分，聆讯法官为国安法指定法官陈庆伟，并说这是非公开聆讯。他也引述律政司在聆讯文件中提到的内容说，届时将向法庭申请将财产限制令无限期延展，直至法庭另发命令为止。

他批评这是以司法打压反对声音的举措，旨在以经济手段滋扰及威吓异见人士，实质与国家安全无关，并声称因预期会有政治打压及报复，他和他的家人早在离港后出售所有在港的物业，也将所有财产转移到外地。上述财产限制令形同虚设，并没有实质影响到他及家人的财产。

许智峯也说，他的妻子及母亲均为家庭主妇，从未参与政治或公共事务，更枉论与国安法扯上任何关系，并指此事件是侵犯人权的有力例证，呼吁香港及国际社会关注这起事件。

香港《明报》昨天就此事向律政司查询，但没有得到回复。

在香港面对多项指控的许智峯，前年飞往丹麦参加会议后宣布流亡海外。