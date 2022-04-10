中国官媒：“与病毒共存”是侮辱科学

上海疫情再引发中国舆论“清零”与“共存”争论，中国官媒《经济日报》发表评论文章称，躺平共存是侮辱科学，动态清零才是尊重科学。

这篇署名为佘惠敏的评论文章称，当前，上海疫情形势严峻，网上舆论升级，一些“洋专家”反对中国动态清零的声音甚嚣尘上。他们罔顾事实推销“与病毒共存”论，说中国坚持动态清零不科学，试图诱导“躺平”。

文章称，目前上海出现部分居民食物紧缺情况，明明原因在于此前的疫情防控不力和物资配送不力，却被共存派歪曲成防疫影响民生，“要警惕这类把抗疫与民生对立起来的因果颠倒逻辑”。

该文还写道，目前世界上躺平共存的绝大多数国家，都不是先做足科学研究再选择躺平共存，而是先抗疫失败只能躺平，然后文过饰非炮制“与病毒共存”论来糊弄民众宣布躺赢。这是典型的因果颠倒且双重标准的“认知作战”手法：对躺平共存，他们搞无罪推定，拉“科学”来洗白；对动态清零，他们搞有罪推定，用“民生”造黑锅。

文章最后写道，动态清零才是尊重科学。中国尊重生命、科学研判，主动选择动态清零的防控策略，并有能力成功执行。两年多来，中国在世界排名前列的经济体中冠病死亡率最低、经济发展最好，又进一步验证了这一选择的科学性。面对当前的上海疫情，“我们要保持战略定力，坚定必胜信念，别被颠倒因果、混淆概念的躺平共存论带歪了”。