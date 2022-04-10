吉林市有11人在疫情防控工作中出现履职不力等问题

吉林市再有11名中共党员干部及公职人员因在疫情防控工作中出现履职不力等问题，而受到处分或诫勉处理，其中该市卫生健康委员会党组成员、副主任张立业受到党内警告处分。

吉林市纪委监察局昨天（9日）在旗下“江城清风”微信公众号上公布，张立业和吉林市第二人民医院院长鲍怀东在疫情防控工作中履职不力，导致发生院内感染问题。吉林市第二人民医院在承担“黄码”“绿码”医院诊疗任务期间，因管理不当，致使两类人员在诊疗区域、医疗设备、医务人员方面高频交叉接触。此外，该医院还存在布局流程不科学、感控人员欠缺、穿脱防护用品不规范、患者陪护管理混乱等问题，致使出现院内感染。

吉林市卫生健康委员会落实监管责任不力，张立业负有领导责任，受到党内警告处分；吉林市第二人民医院对院内疫情防控不力，鲍怀东作为院长负有领导责任，受到党内严重警告处分。

该市船营区委常委、副区长王健鹏，船营区民政局局长王兆珩，以及副局长王尚义被指在疫情防控工作中履职不力，导致辖区养老院发生聚集性疫情问题。王健鹏受到党内警告处分，王兆珩、王尚义分别受到党内严重警告处分、免职处理。

吉林市船营经济开发区党工委书记、管委会主任于振东，以及船营区工业和信息化局局长姚鹏飞也因在疫情防控工作中履职不力，导致辖区内企业发生聚集性疫情问题。于振东受到党内警告处分，姚鹏飞则受到诫勉处理。

船营区第二十五小学校副校长郭力玮、信息技术中心主任梅傲霜则被指不正确履行下沉职责问题。梅傲霜3月14日在下沉社区工作过程中，作风不严不实，未按时到岗，到岗后未及时有效开展工作，与社区志愿者争吵并发生肢体冲突，造成不良社会影响。郭力玮作为带队领导，负有领导责任。郭力玮受到诫勉处理，梅傲霜受到警告处分。

龙潭区江密峰镇夹信子村村民委员会妇女主任王立波则因对居家隔离人员管控不力、未及时上报真实信息问题，而受到党内严重警告处分。

磐石市驿马镇滚马岭村党支部组织委员兼村民委员会报账员侯金龙则因瞒报行程，造成不良影响问题，而受到撤销党内职务处分。