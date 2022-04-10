孙春兰要求千方百计抓好上海保运保供保链

在上海调研指导疫情防控工作的中国副总理孙春兰强调，要从严从紧落实各项防控措施，千方百计抓好保运保供保链。

据中国上观新闻报道，孙春兰前天至昨天（4月9日）在上海调研指导疫情防控工作，出席座谈会、专题会，实地察看核酸检测机构增能提速、方舱医院建设管理救治、保供大仓接驳分拨配送等情况。

她强调，要以刻不容缓、连续作战的过硬作风，以坚决果断、雷厉风行的有力措施，加快破解堵点难点问题，从严从紧落实各项防控措施，千方百计抓好保运保供保链，坚定信心，下定决心，攻坚克难，尽快实现社会面清零的目标。

孙春兰在浦东的一座保供大仓察看蔬菜品种和库存，走进仓库与正在分拣打包的一线干部职工交流，询问人手够不够，有什么困难和建议。孙春兰说，务必加快优化机制流程，打通物资保供的“最后100米”，使生活必需品及时送抵千家万户。

她也前往上海最大的方舱医院国家会展中心（上海）方舱医院的指挥中心，实时察看阳性感染者入舱收治全流程，听取管理和医疗团队负责人汇报，并要求加快入舱速度，切实强化管理，让中共党员行动起来，把患者组织起来，确保方舱医院运行安全平稳有序。

孙春兰强调，要深刻认识当前上海疫情的严峻性复杂性，争分夺秒把各项防控措施落细落实落到位，进一步加强社区封控管控，守住大门，管住小门，做深做细群众工作，织密扎牢社区防控防线。要高质量开展新一轮全员核酸检测，“采、送、检、报、转、收”各环节联动协同，从启动筛查直至阳性感染者被收治，强化扁平化指挥，现场集中办公，开展合成作战，优化各环节衔接，压缩全流程时间，既摸清疫情底数，又尽快阻断传播。要增强保运保供保链的紧迫感，坚持“一盘棋”谋划，尽快打通物流运输和配送的堵点断点，在做好疫情防控的同时，让更多保供企业和人员返岗投运，有力促进供应链产业链稳定畅通。

上海冠病感染者人数连续第九天上升，昨天新增近2万5000名本土感染者。