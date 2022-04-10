台专家：“重症清零”前提是年长者疫苗接种率九成

对于台湾政府提出的“重症清零”防疫对策，医学专家认为，要实现这一目标，前提是年长者疫苗接种率达到九成。

据联合新闻网报道，新光医院副院长洪子仁认为，政府喊出要“重症清零”，不能只是口号，必须要有所行动，年长者疫苗覆盖率必须拉到九成以上。

他举例说，韩国为提升年长者接种，疫苗救济补偿要件采从宽原则、即时性发放，催出九成覆盖率，台湾可参考。

虽然目前台湾冠病确诊病例多属轻症，但洪子仁提醒，现在多为工厂移工、餐厅或职场群聚，病例多为50岁以下，因此重症率不高，一旦社区疫情大流行，病毒攻陷养老机构、长照机构等老人群聚处所，重症率一定飙升。

洪子仁认为，“重症清零”政策必须要有层次进行，法令上疫苗补偿要件宽松且即时，另外长照机构等老人群聚处应尽快接种疫苗，若没有行动，“重症清零”将沦为口号。

台湾卫福部传染病防治咨询会预防接种组召集人李秉颖则认为，发放奖励是一种刺激方法，但年长者不愿打疫苗原因很复杂，像行动不便、认为疫情不严重或顾虑疫苗安全性等。

李秉颖坦言，各国都碰到年长者疫苗接种率低的瓶颈，在没有更好做法以前，目前只能通过金钱奖励、持续宣传教育。

台湾昨天（4月9日）报告新增442例本土病例，今年单日确诊数新高。有媒体在指挥中心记者会上提问台湾会否比照新加坡，要求不打疫苗者若确诊必须自付医疗费用，以提高疫苗施打率，指挥中心指挥官陈时中回应称，医疗是基本健康权，有差别待遇可以，但要求完全自费恐怕不是台湾政策方向，目前还是以鼓励方式希望民众打疫苗。