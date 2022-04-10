罗致光：将修例增加香港私营院舍人均面积

第五波疫情一半以上的死者来自院舍，香港劳工及福利局局长罗致光今早（4月10日）称，院舍伤亡惨重的原因，除院友接种率偏低，狭窄挤迫居住环境也是主因之一。他表示，将过修改法例，增加人均楼面面积及人手比例。

罗志光发网志称，于1995年4月生效的《安老院条例》订立安老院最低人均楼面面积为6.5平方米，人均面积偏少。但这是一个妥协，因为订得更高，不少私营院舍便要结业。而加上香港租金反复急升，令到提升空间可能性更加困难。

要解决此问题，政府将通过“改善买位计划”，让私营安老院提升服务水平，包括提升高度照顾安老院的人均楼面面积至9.5平方米及所需人手比例；另一方面便是通过修改法例，增加人均楼面面积及人手比例。

修例通过后，仅符合目前最低要求的院舍就不再合法。

港府明年会以奖券基金兴建多项福利设施，包括16间资助安老院，新增约2801个宿位，是过去四年新建数量第二多。

他重申，增加资助宿位及改善私营安老院质素是未来安老院发展大方向。目前在政策上，“私人土地作福利用途特别计划”完结后，除非日后还有大型重建，否则透过整笔拨款的传统资助院舍宿位，不会再有增加。

罗致光承认，现届政府未能提供足够资助安老宿位的数目，也无订立未来人口高龄化，安老服务所带来公共财政挑战的方案。不过当局已建立院舍服务券等机制，确保有足够资助宿位。

