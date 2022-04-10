中国官媒评论乌危机：追求绝对安全只会强化安全困境

中国官媒《人民日报》在评论乌克兰危机时认为，追求绝对安全只会强化安全困境。各国都应该秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，才能真正破解国际关系中存在的安全困境。

《人民日报》在今天（10日）刊登以“钟声”为署名的文章中，指作为冷战产物的北约为战争而活，从来没有也不会给世界增加安宁。乌克兰危机的爆发正是北约放任冷战思维、制造冲突的最新例证。冷战结束后，人心思和，美国和北约却极度膨胀，以追求自身绝对安全为目标，持续推进五轮东扩，甚至在经济、金融、文化等领域推行泛安全化、泛政治化、泛军事化等做法，给欧洲安全埋下了严重隐患，造成了集体不安全状态。

文章批评北约的举动正在增加战争升级的风险，与包括欧洲国家在内的国际社会普遍期待的重建和平目标相去甚远。北约不断“递刀子”，反映的是美国这个域外力量隔岸观火、伺机渔利的战略图谋。

文章认为，乌克兰危机的根源是欧洲长期积累的地区安全矛盾，治本之策是照顾有关各方的合理安全关切。面对乌克兰危机日益明显的外溢效应，欧洲国家迫切需要正视被美国战略捆绑的后果，做出冷静理性的分析。跟随美国输送弹药、升级制裁、搞阵营对抗，只会让乌克兰局势转圜更加困难，只会给国际和平稳定制造更多风险，遭殃的将是欧洲老百姓。

时代发展到今天，文章认为，不能再用冷战思维来构建世界和地区安全框架。安全应该是普遍的，安全应该是平等的，安全应该是包容的。无论是在欧洲，还是在世界其他地方，各国都应该秉持共同、综合、合作、可持续的安全观。

文章也强调，和平是中国在乌克兰问题上真诚期待的唯一目标。为实现这个目标，中国积极倡导俄乌双方克服困难和分歧，坚持和谈大方向，直到谈出停火、谈出和平。