四川一副区长贪污300万人民币判刑六年

四川广元市昭化区原副区长付健用公款报销的一副眼镜就达到7万人民币（下同，约1万5000新币），涉及违纪违法资金总计300余万元，被捕时资金几乎全部挥霍一空。

四川省纪委监委网站公布的警示教育片披露了广元市昭化区原副区长付健的有关案情。

付健历任广元市原元坝区元坝镇党委书记、镇人大主席，原元坝区教育局党组书记、局长，2013年元坝区更名为昭化区后，付健先后担任过昭化区教育局党组书记、局长，区政府党组成员、副区长等职务。

影片中披露，付健喜欢篮球，多次利用上班时间到成都等地观看篮球比赛，加之花钱不眨眼，来回一趟花费就要数万元。在穿戴方面，付健更是追求高档次、高品位，是名牌店、大卖场的常客。他佩戴的眼镜几年时间内就更换了三副，总价高达15万元，其中一副更是价值7.16万元，并以出差开销的名义公款报销。

付健在担任教育局局长的四年时间，收受校园长、教师等现金共计146.3万元。2016年9月，付健任昭化区副区长后，又分管农业工作，涉及领域更广，在项目安排、资金拨付上也有了更大的决策权，所收钱物的额度也随之上涨，单笔都在万元以上，最多一笔10万元。

经查，付健涉及违纪违法资金总计300余万元。截至案发，这些资金几乎全部挥霍一空。而他的结发妻子，此时只能通过卖房卖车，为他上缴违纪违法所得。

公开资料显示，在审查起诉阶段，付健的妻子代为退交涉案款19.95万元。付健去年6月4日被开除党籍、开除公职处分。去年12月30日，付健因犯受贿罪、贪污罪，被青川县人民法院判处有期徒刑六年。

