专家：三原因让广东省成中国第一生育大省

广东省去年出生人口超百万，成中国第一生育大省，专家指出原因包括受到潮汕等地受传统的宗族文化影响、人口基数大总量大，以及流入的外来人口多等。

综合第一财经与《新京报》报道，中国国家统计局发布2021年全国人口数据后，截至目前已陆续有28个省份发布当地数据。其中，广东去年总人口达到了1亿2684万人，出生人口为118.31万人，是唯一出生人口超百万的省份，稳居第一生育大省位置。

广东省体制改革研究会执行会长彭澎分析，广东人口基数大，因此出生人口总量也大。而且潮汕等地受传统的宗族文化影响，生育意愿较高。他也指出，广东流入人口多，且流入的人口以青壮年为主。近年来随着产业转型升级，广东外来人口市民化程度提高，这部分人群在广东生孩子的比例也在提高。

省内数据显示，广州以户籍出生人口11.80万人排在第一位，汕头全年出生人口也达到7.63万人，出生率更是高达13.2‰。梅州全年出生人口将近5万人，为4.99万人。

另外，数据也显示，广东男性人口比女性人口多773.48万人，在31个省份中“男多女少”情况最明显。因此网络舆论也认为，其中或存在重男轻女的表现。

对此当地媒体《羊城晚报》去年5月的一篇报道指出，广东常住人口性别比的提高主要受外省流入人口性别影响。外省流入人口性别比高低与产业结构有关，广东是全国制造业大省，产业结构重型化特征明显，对男性劳动力需求量也更高，这种现象更多由经济规律决定。

