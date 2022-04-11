梁万年：上海正处于把疫情围住捞干阶段

中国卫健委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年认为，上海市正处于把疫情“围住捞干”的阶段，并强调扎实做好各项防控举措，坚持就是胜利，躺平肯定不是中国的选择。

综合中国澎湃新闻和央视新闻报道，也是清华大学万科公共卫生与健康学院常务副院长的梁万年，昨天（10日）接受媒体访问时说，中国已经把感染者指数式快速上涨的势头进行了有效的遏制，但也必须深刻地认识到，上海每日报告的感染者数量仍在高位，疫情形势仍然是严峻复杂的，绝不可掉以轻心。

梁万年说，坚持无症状感染者、轻症患者集中隔离，是由中国“外防输入、内防反弹”的总策略、动态清零的总方针决定的。推进动态清零，就是要把社区的感染者全部找出来，然后实行集中隔离管理、给予相应的治疗。

他强调，动态清零并没有追求零感染，动态清零也不是追求零容忍，动态清零是追求及时发现，快速扑灭，发生一起，扑灭一起，让它不造成持续性的社区传播和规模性的疫情反弹。动态清零如果用好，就会以极小的成本来获取最大的效益。

梁万年指出，奥密克戎毒株传播快，如果无症状感染者和轻症患者在家隔离，就可能对家人造成续发性感染，导致广泛传播、动态清零时间拉长，短时间就不能达到社会面清零的目标，并引述科学研究结果说，无症状感染者和轻症患者同样有传染性。

他也说，居家隔离需要条件，要保证家庭具备相应的隔离条件，同时监控感染者病程的发展。老年人等脆弱人员如果居家隔离，对他们病情的发展就可能无法做到及时的监控和发现，也无法及时救治。

梁万年指出，奥密克戎毒株主要是通过呼吸道传播，但也引述来自中国和海外的研究结果说，奥密克戎也可以通过直接接触传播。如果无症状感染者和轻症患者在家庭隔离，下水道、通风系统等设施设备始终存在传播风险。上海人口密度大，还有很多塔楼、城中村，一些家庭共用卫生间、共用厨房，流动人口也多，假设当中出现无症状感染者和轻症患者，通过接触又会形成快速传播，形成防不胜防的态势。集中隔离是为了保障老百姓的健康和生命安全的需要，在当前的形势下，仍是必要的。

对于上海市已经连续多天报告的感染者数量过万，梁万年解释，主要原因包括：一是上海市全市进行抗原检测和核酸检测，通过主动应对，把以前没有发现的感染者找出来了。二是上海市疫情存在广泛的社区传播，必须靠主动筛查才能发现，如果没有这一步，将会造成感染者数量指数级的上升。

他认为，每天报告的数字说明全域静态管理和筛查发挥了作用，也说明现在上海市疫情处在胶着的高位平台区，并说感染者、密切接触者的发现和隔离治疗，是需要时间的，有一个逐渐发现、管理、切断传播链条的过程。

梁万年指出，现在上海的传播主要是家庭内传播，但是上海有很多的大型企业、工厂人数特别多，这些企业又是保证城市正常运行、经济社会运转的所需，对此必须要强化闭环管理，强化各项防控措施的落实。

他提出，快速地把传染源也就是感染者筛查出来，快速转运到定点医院接受治疗，如果没有快速转运、治疗，传染源就还在社区，必定会造成持续的传播。

梁万年也强调，奥密克戎变异株不是流感，更不能把现在的疫情认为是一个流感化的疫情，因为它和流感还是有明显不同的。他解释，奥密克戎传播速度比流感病毒的传播速度要快，传播隐匿性也比流感的隐匿性要强，所以更容易造成大范围的传播。

他举例称：“上海是有约2500万人的人群，我想随着时间的推进，老年人群的感染在所难免，我们稍有不慎，就会对这些人群包括一些其他的脆弱人群造成很大的健康损害，必须高度重视。”

此外，奥密克戎始终在变异。梁万年说：“变异的方向我们是不明确的。所以这么大范围的流行和传播中如果要发生变异的话，或者是向坏的方向变异的话，对我们健康的危害就会更大。”