正荣地产因上海疫情影响 两票据到期未付息构成违约

中国房企正荣地产称，上海因疫情进行封锁，公司销售及资产处置的进度推迟，因此未于4月9日宽限期的最后一天之前，就2020年5月票据和2021年6月票据支付利息，构成违约事件。

正荣地产昨晚（4月10日）发布在港交所的公告也预计，公司可能无法于2020年9月票据、2020年6月票据及2020年1月票据各自的宽限期届满前支付1286.25万（美元，下同，约1755万新币）、830万及1141.88万元的利息。其宽限期的最后一天分别为2022年4月10日、4月14日和5月14日。

公司表示，在过去的数周内，上海因疫情进行封锁，公司的部分运营已暂停，销售及资产处置的进度已推迟。除房地产市场环境、金融环境等诸多不利因素外，上海封锁的规模及持续时间无法预料，因此集团的流动资金出现周期性问题。

正荣地产表示，尽管必须延迟支付利息，但公司拟不迟于5月31日支付2020年5月票据、2021年6月票据、2020年9月票据、2020年6月票据及2020年1月票据各自的利息。

公告称：“本公司正尽最大努力以履行其所有债务义务，且本公司相信，倘若在目前疫情形势下给予更多时间安排付款，则该目标可以实现。”

据路透社报道，正荣地产3月底发布公司业绩，2021年净利润为8亿1000万元人民币（约1亿7400万新币），同比跌近七成。公司高管在随后业绩会上表示，预计行业政策已见底，市场需要三至五个月的时间逐步修复。公司不“躺平”，对展期债务明年的偿还有信心。

正荣地产周五收高3.9%，报0.8港元。

