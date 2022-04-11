消息：李家超最快周二报名参选特首

香港特首选举提名期最迟本周四（14日）报名，据悉，李家超预料明日（12日）报名参选，届时至少有500张提名票在手。

据香港01报道，李家超本月9日正式宣布参选特首，大批选委主动给予提名票。李家超未亲自拜票，提名已经手到拿来，截止周日晚上约收到300张提名票，远超参选人至少需取得188张提名的门槛，遍布五大界别，“入闸”可谓无难度。

自从传出李家超是“唯一支持人选”后，连日来建制不同势力纷纷表态，香港四大地产商也出声明支持。

政界重量级人士、政党社团代表，包括本身是特首人选的全国政协副主席梁振英、行政会议召集人陈智思均已提名李家超。

未待政纲出炉、拜访拉票，大批选委已主动到李家超竞选办递交提名，可说是特首选举新景象。

报道称，建制总动员支持，无论是董营、唐营、梁粉或林郑支持者均支持李家超，一来避免了建制派再次因为选举而内耗撕裂，二来选委都心知肚明，中央已经“点灯”。李家超竞选办也大有“香港营”色彩，不同阵营皆有代表，这也符合北京对治港者的要求，要善于团结方方面面力量。

有已提名李家超的选委说，今次选举结果已经“写在墙上”，只看5月8日他获多少支持票当选，但李家超获群星拱照参选，不代表施政就会变得顺畅，选委提名只是现实需要。关键是李家超上任后，如何有策略地、有智慧地冲破制约经济民生发展的各种利益藩篱。

有竞选办中人表示，有意提名李家超的选委太多，电话接过不停，也有多名选委亲到竞选办交表，顺道与李家超合照。

