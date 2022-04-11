上海划定首批分区防控名单 封控区7624个

中国上海市在新一轮全员核酸检测后，实施分区分级差异化防控，各区目前已划定首批三区名单，其中封控区7624个、管控区2460个、防范区7565个，各区今天（4月11日）将陆续公布首批三区划分的具体名单。

上海冠病本土感染者继续增加，昨天（10日）新增2万6087名感染者，其中914个为确诊病例，其余2万5173个为无症状感染者。

据澎湃新闻报道，上海市政府副秘书长、市疫情防控工作领导小组办公室主任顾洪辉今天在新闻发布会上说，上海这两天启动了一次全市核酸筛查，截至今天上午8时，共采样2512万人，已完成检测2152万人，其中结果异常25996人，目前还有一部分混管阳性人员的复检工作正在进行中。

根据国务院联防联控机制相关规定，结合上海实际，按照封控区、管控区、防范区，上海全市实施分区分类差异化防控。

顾洪辉说，根据初步筛查结果和风险研判情况，各区划定了第一批三区名单，其中封控区7624个、管控区2460个、防范区7565个。各区今天会陆续公布第一批三区划分的具体名单，后续三区名单还将及时划定并公布。

他说，接下来会对三区实施动态调整，努力把疫情对群众的影响控制在最小范围。

顾洪辉解释，封控区是指近七天内有阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所，实施七天封闭管理+七天居家健康监测。七天封闭管理期间实行区域封闭、足不出户、服务上门。

管控区是指近七天内无阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所，实施七天居家健康监测， 人不出小区、严禁聚集。原则上居家，每户每天可在做好个人防护的前提下，分时有序、分区限流，至小区指定区域无接触式地领取配送物资。

对封控区、管控区内，因病就医等确需外出人员，经社区同意，要全程做好个人防护，落实闭环管理。

防范区是指近14天内无阳性感染者报告的居住小区、自然村或单位、场所，实行强化社会面管控，严格限制人员聚集规模。人员要减少流动，避免聚集。

顾洪辉提醒，防范区内人员原则上在所在街镇范围内适当活动，不得流动到封控区和管控区。如防范区内出现阳性感染者，则调整为封控区。

至于三区划分之后，对于能出家门的管控区、防范区居民有什么具体要求，顾洪辉说，虽然管控区居民可以从走出家门，防范区居民可以走出小区大门，但考虑到当前阳性感染者数量仍处于高位，还是要不松懈，不聚集，减少流动，倡导居家办公，非必要不外出，活动范围不要超出所在街道或乡镇；确需外出的要做好个人防护，规范佩戴口罩，保持社交距离。