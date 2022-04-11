司机确诊 台行政院副院长沈荣津隔离中

台湾本土冠病疫情持续升温，今天（4月11日）上午传出行政院副院长沈荣津的司机染疫，沈荣津在隔离中，行政院已通知曾与沈荣津有接触的政院人员进行快筛。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台湾行政院官员说，沈荣津身体状况无恙，但确实因司机确诊冠病正在隔离中。

行政院发言人罗秉成说，行政院有三名司机确诊冠病，确诊者密切接触者包括副院长沈荣津、副秘书长何佩珊，经PCR采检后均为阴性，目前皆以居家隔离中。

罗秉成透露，行政院有一名司机昨天（10日）自行至医院采检后，当天下午经通知为阳性。行政院接获通报后，即启动自主应变防疫机制，立刻采检该司机日常密切接触者，经采检后，另有两名司机也检测呈阳性。

罗秉成指出，确诊者密切接触者包括副院长沈荣津、副秘书长何佩珊，两位首长接获通知后皆已居家隔离中，目前均无症状，且经PCR采检后均为阴性。

此外，两位首长随扈、办公室同事，以及院内其他司机及清消人员等共35人目前快筛皆呈阴性，进一步疫调，由卫生单位进行中。

罗秉成说，院长苏贞昌日常工作并未接触确诊司机，为审慎起见，苏贞昌今天上午亦前至医院进行PCR，经采检结果为阴性，目前身体状况良好。

罗秉成还说，行政院已于4月9日至10日加强全院空间之消毒清洁工作，今天下午也将针对餐厅等公共区域再次加强消毒清洁作业，也规划今天下午于行政院内设置筛检站，并另已购置足量快筛试剂，提供院内同事自行筛检，若有症状应立即就医或进行PCR采检。

据了解，沈荣津上周五（8日）上午到世贸中心，陪总统蔡英文出席台北电器空调3C影音大展，当天中午蔡英文就因家人确诊开始居家隔离。

总统府发言人张惇涵今天说，总统蔡英文近期与何佩珊无接触史。4月8日上午曾与沈荣津一同出席活动，蔡英文当天全程皆配戴口罩，在活动后的4月8日下午及10日所进行的各项筛检结果皆为阴性；且沈荣津的PCR筛检结果也为阴性。经医疗团队评估，受感染风险相对低。

此前，台湾总统蔡英文因家人确诊，按照中央流行疫情指挥中心防疫规定，将自行隔离直至4月21日。

直至4月14日，蔡英文的公开行程都会暂停。依照指挥中心的防疫规定，她将于官邸进行隔离，自接触日隔日4月5日起算，预计将隔离至4月14日，再进行七天的自主健康管理。

蔡英文原定4月12日接见台湾—瑞典国会议员协会暨欧洲议会议员联合访团行程，将以视讯会议方式进行，副总统赖清德则在总统府与访团进行会晤。