解放军六架运20海外执行任务 中国专家：战略投送能力提升

俄乌战事持续延烧之际，传出六架中国空军运-20运输机9日降落在塞尔维亚首都贝尔格勒民用机场。中国官媒《环球时报》引述消息称，相关报道并非虚假內容，并称六架运-20同时赴海外执行任务创纪录，凸显运-20战略投送能力的提升。

据美国汽车及军事网站“The drive”报道，六架中国解放军空军运-20飞机经过土耳其等国领空，4月9日降落在塞尔维亚贝尔格莱德的民用机场，报道还称，运-20此行是载运中国中程地对空防空导弹系统红旗22型（HQ-22）给塞尔维亚军方。

中国官方目前尚未对外发布有关此次任务的情况，《环球时报》报道称，这是运-20本年度又一次“自我突破”，也是运-20有史以来赴海外执行任务的飞机数量最多的编队。

此前在今年1月28日，两架运-20曾赴汤加执行运送救灾物资任务，此次任务是运-20本年度首次赴境外执行任务，也是截至目前运-20赴境外执行任务航程最远的一次。

报道引述中国空军专家傅前哨说，六架运-20同时赴海外执行任务是创纪录的，标志着中国空军远程战略投送能力的重要提升。

傅前哨说，“首先，这次飞行要经过很多国家，这需要提前进行大量的协调工作。此外，飞机需要转场落地加油，这检验了大型运输机远程跨洲飞行维修保障的能力。”

军事专家宋忠平也说，六架运-20飞抵塞尔维亚足以表明运-20战略投送能力的提升，“与单机起降不同，大批次起降本身就是投送能力的体现。首先，六架飞机同时起降展示出大型运输机的编组能力；其次，在航线申请上相对复杂，协调工作量很大，这样大机组编队和航线途径国家的协调工作至少应该在半年前就启动；第三，在转场过程中随行技术保障也需要配套才行。”