蔚来汽车：5月10日起部分车型起售价涨1万元人民币

原材料价格上涨，加上本土疫情发酵，让中国电动汽车厂商蔚来汽车腹背受敌，昨天（4月10日）宣布，从5月10日起，部分车型起售价上调1万元人民币（下同，约2143新元）。

据路透社报道，蔚来官方微博昨天发布产品价格调整说明，称受全球原材料价格上涨影响，2022年5月10日起，ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调1万元，ET7、ET5起售价不变。

至此，蔚来加入了新能源车企的集体涨价潮，锂电池巨头宁德时代3月宣布上调部分电池产品价格，特斯拉、小鹏汽车、理想汽车均公布了涨价计划。

蔚来曾在3月下旬说，短期没有涨价打算，但也会根据客观环境变化灵活决策。

蔚来汽车前天（9日）说，自3月份以来，受疫情影响，公司位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复。受此影响，蔚来整车生产已经暂停。

蔚来并表明，基于上述原因，近期不少用户的车辆会推迟交付，公司会与供应链合作伙伴一道，在满足防疫要求的前提下，争取早日恢复生产，尽快交付车辆。

最新交付数据显示，小鹏汽车3月与第一季度交付量同比增速分别达202%和159%，稳坐“蔚小理”榜首，理想汽车增速紧随其后；蔚来的交付数量及增速则再次垫底。