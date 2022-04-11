中美10年期国债利差近12年来首次倒挂

美联储3月会议纪要释放鹰派信号，市场预测其货币紧缩力度将达近30年最大，美国国债连续惨遭抛售，引发中美10年期国债收益率出现近12年来首次倒挂。

据彭博报道，周一（4月11日）亚洲时段早盘10年美债收益率一度升至2.77%附近；而中国则着眼于经济下行压力，料将坚持宽松立场，4月初国务院常务会议明确提出加大稳健的货币政策实施力度，进一步激发了在岸市场上的降准降息预期。

中美10年国债走势背道而驰，利差早盘跌落到负值区间，为2010年6月以来首次。

报道指出，中美利差倒挂可能会削弱人民币等中国资产的吸引力，人民币是今年亚洲表现最好的货币。

3月中美短端国债曲线已开始倒挂，随着中国10年国债收益率溢价消失，外资对中国债券的兴趣或进一步降低。最新数据显示，3月末境外机构持有银行间市场债券降至3.88万亿元，环比减少1100亿元，为连续第二个月净卖出。

华侨银行利率策略师张智远（Frances Cheung）在采访中指出，中国国债名义收益率的优势消失了，尽管由于货币政策差异，和其它主要国家的债券相比，投资中国国债的账面损失更小，但这种收益可能不足以弥补利差收窄带来的损失。她预计近期外资很难大量回归中国债券市场。

安本标准投资管理亚洲固定收益投资总监Edmund Goh表示，“如果中国不再拥有更高的利率优势，投资者会担心人民币的估值。”

不过中信证券首席经济学家明明认为利差倒挂对资本外流的影响相对有限。他指出，资本流动主要受汇率和基本面影响，目前人民币汇率没有单边贬值趋势，中国经济和金融基本面稳定，考虑中美实际利差仍较高，经常账户对于人民币汇率仍有支撑，中美利差收窄对人民币汇率扰动多为情绪层面。

此前中国外汇管理局官网公告称，3月跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡，并在回应财新提问时表示，中国3月结售汇顺差扩大，跨境证券投资波动在可控范围。

兴业证券分析师黄伟平认为外资在中国债券市场的份额仍然较小，外资流出可能对国内市场情绪造成扰动，但并不决定国内债市的走势。