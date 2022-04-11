习近平海南调研：攥紧中国种子 才能端稳中国饭碗

中共总书记习近平昨天（10日）到海南省三亚市考察调研时强调，种子是中国粮食安全的关键，只有攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗。

据中国官媒新华社及央视报道，习近平先后考察了崖州湾种子实验室、中国海洋大学三亚海洋研究院，了解海南支持种业创新、发展海洋科技等情况。

报道称，习近平在崖州湾种子实验室考察调研时强调，种子是中国粮食安全的关键，只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。

他还说，种源要做到自主可控，种业科技就要自立自强，这是具有战略意义的大事。他要求弘扬袁隆平等老一辈科技工作者的精神，十年磨一剑，久久为功，把这件大事抓好。

据报道，海南是中国重要的农作物种子繁育基地，每年冬春季节，数以千计的科学家、技术员从中国各地聚集到这里育种、制种。

成立于2021年5月的崖州湾种子实验室，依托和服务南繁科研育种基地，以种子创新和种业发展为导向，通过项目牵引、开展联合攻关等方式，突破种子创新“卡脖子”关键核心技术，保障种子安全。

习近平上一次去海南是在去年4月23日，当时正值中国海军建军72周年，习近平在海南三亚军事基地为海军三型主战舰艇——长征18号艇、大连舰、海南舰入列授旗，并登舰视察。