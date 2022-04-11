香港4月将逐步复课 师生须每日快测

港府今（4月11日）公布学生复课详情及时间表，小学可最快4月19日分阶段恢复半日课堂，校方可自行决定如何划分年级回校安排，最迟于5月3日全校复课。

至于中学及幼稚园则以5月3日为起点，中学须待DSE核心科目完成后始予分阶段复课，学校可自行决定分批或即时全校复课，最迟5月10日恢复全校复课。

幼稚园则分三阶段复课 ，首批三成学生先于5月3日回校上课，余下学生将于5月10日后回校上课，5月16日则可予全校恢复面对面教学。

特殊学校、非本地课程学校包括国际学校会参考上述安排，但可弹性自行决定。非正规的私立学校，例如补习学校最早4月19日起可安排学生不多于半日课堂。

教育局局长杨润雄解释，由于幼稚园学生年纪小，长假期后需要较多时间恢复校园适应，遂有相关安排，另不论是幼稚园、小学、中学，暂时未能恢复面授的级别，暂时维持网课。

杨润雄表示，以上安排希望提供更多弹性，考虑过议员、学界、卫生专家、家长及社会不同人士意见后，才订出中学、小学及幼稚园等复课时间表。

杨润雄表示，复课不会是完全零风险决定，但政府作出决定前，考虑学生整体需要及社会疫情，认为有必要复课。与此同时，当局已加强多项防疫措施，例如师生每日须进行快速测试、加强通风设备及防疫措施，令学校更安全。全面复课后网课会停止。若有家长决定不予子女回校上学，将按既定法例机制跟进。

