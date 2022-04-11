中国民航局辟谣东航失事原因与副驾驶有关

针对网传中国东方航空客机失事原因与副驾驶有关，中国民航局今天公开辟谣，并指“3.21”事故目前仍在调查中，还不能给事故原因和性质下结论。

据中国新闻社报道，中国境内外网络近日出现“从东航公安系统上层的信息释放，东航失事原因锁定副驾驶”、“黑匣子数据已经出来”以及“民航局安全办下发紧急通知，要求对执飞航班飞行人员进行航医心理健康监测”等种种传言。

中国民航局航空安全办公室副主任吴世杰今天（4月11日）在新闻发布会上说，这些谣言假借政府部门、公安机关之名发布虚假信息，严重误导社会公众认知，干扰事故调查工作，已涉嫌违法，有关部门正配合公安机关开展调查，将依法追究造谣者法律责任。

他表明，“3.21”事故调查工作正在按照程序紧张进行，民航局将尽全力尽快查明事故原因，依法依程序发布有关信息。

吴世杰说，思想状况和心理状况，是民航安全管理工作的重要内容和方法。民航系统在常态化安全检查的基础上，会不定期开展安全整顿，这些检查和整顿都会不同程度的涉及包括空勤人员队伍稳定、思想稳定的相关内容。

他指出，此次“3.21”事故发生后，对民航一线从业人员的心理和情绪产生一定冲击，部分员工情绪波动，尤其是部分年轻空勤人员出现应激心理反应，情绪较低落。

民航局对此高度重视，全国民航安全电视电话会议专门提出要求，主动采取措施，帮助飞行员、乘务员和安全员纾解心理压力，各航空公司已在第一时间按照民航系统长期以来较为完善的制度政策开展相关工作，落实各项运行安全保障措施，确保空勤人员保持稳定的、积极的思想状况和心理状态。

他强调，这项工作目前取得很好的成效，全行业空勤队伍总体稳定，完全能够担当确保航空飞行安全的重任。

东方航空载有132人的波音737客机，在3月21日执行昆明至广州航班任务时，在广西梧州坠毁。

失事飞机的第一个黑箱在3月23日寻获，27日找到第二个黑箱。救援部门现场搜索六天后，于3月26日宣布，机上123名乘客和九名机组人员全部遇难。

中国民航局航空安全办公室主任朱涛3月31日在发布会上说，两部黑箱数据正在解码中，根据国际民航公约附件和中国民航规章的要求，将在事发30天内完成初步调查报告，全部调查结束后，会向公众公布完整的调查报告。