中国民航局：4月15日前制定并上报民航专项检查方案

中国民航局将按照国务院要求，在4月15日前制定并上报民航专项检查方案，全面排查整治重大风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。

据中国央视新闻客户端报道，中国民航局今天（4月11日）下午在新闻发布上，介绍民航近期开展安全大检查大督查、疫情防控相关情况。

中国民航局相关负责人在会上介绍，“3·21”东航MU5735航空器飞行事故发生后，民航局于3月22日下发通知，立即开展覆盖全行业、为期两周的行业安全大检查，进一步强化底线思维，加强民用航空领域安全隐患排查整治。

据介绍，3月29日、31日，民航局派出督导组，由局领导、三总师带队，在严格遵守各地防疫要求、避免影响一线运行的前提下，以线上线下相结合的方式、分两批次对民航各地区开展安全督导，警示鞭策全体从业人员，举一反三、防控风险、整治隐患。

督导组重点围绕安全思想认识、专业队伍建设、规章标准执行、安全管理链条、安全保障能力、安全责任落实等“六查”情况查摆问题，进一步强化“问题隐患动态清零”，推动大检查走深走实。

4月6日，民航局召开航空安全电视电话会议，通报了前期安全大检查和督导工作有关情况，并于4月8日对督导发现的主要问题进行了通报，明确后续工作要求。

民航局下一步将按照《国务院安委会关于开展全国安全生产大检查工作的通知》要求，在4月15日之前制定并上报民航专项检查方案，强化组织领导、强化问效问责、强化工作统筹、强化宣传引导、强化工作纪律，在行业内部署开展安全大检查，切实推动民航系统深入贯彻落实国务院安委会关于加强安全生产工作十五条硬措施的相关要求，进一步全面排查整治重大风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。