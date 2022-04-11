民主党前主席出狱 勉励港人坚守核心价值

香港民主党前主席杨森（74岁）因去年涉及四起未经批准集结案被判囚14个月，今天（11日）在赤柱监狱刑满出狱。杨森步出监狱向传媒发言时一度哽咽，勉励港人紧守岗位、讲真说话及坚守核心价值。

据网媒“香港01”报道，包括民主党主席罗健熙、前主席刘慧卿及天主教香港教区荣休主教陈日君枢机等民主派人士，今早7时许到赤柱监狱外等候杨森出狱。警方加派人手在监狱门外进行人群管控。

早上约10时，杨森步出监狱，他拿出准备好的笔记簿向等候的传媒发言，开腔时一度哽咽。他称，“香港社会已进入一个威权社会，政府强调安定、服从、忠诚及强势的管治，以效果为重。这个强势的政府管治下，香港人的个人自由、学术自由、新闻自由和公民社会将受到限制。”

他形容香港社会将走向“单元化”发展，政府施政只重视经济发展和社会稳定，但异见的声音和人权自由均受限。香港社会的活跃参与和社群动力将转为沉寂。

杨森反问“这是香港人的愿景吗？”他希望香港人坚持民主自由及法治价值和信念，并呼吁港人紧守岗位“讲真说话”，维护一个多元开放的社会。

他还特别提到港人应坚持落实普选权利，希望港人继续以和平理性非暴力的方式，谨守民主信念，维护人权与法治，为“一国两制”高度自治及香港的民主愿景共同努力。

杨森为民主党创党成员，曾任党主席，也是香港前立法会议员。杨森涉及2019年8.31游行案、10.1游行案、10.20游行案，及2020年6月的维园集会案被判囚，总刑期14个月。