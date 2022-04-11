港记协担心区家麟案有损新闻自由

香港记者协会对资深媒体人区家麟被捕表达深切关注，并担心此事件将损害香港新闻自由。

据香港《明报》报道，香港警方国安处今早（4月11日）拘捕一名男子，涉嫌“串谋发布煽动刊物”。消息指被捕者为资深传媒人、中大新闻与传播学院专业顾问区家麟。警方指行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

香港记协发声明对此事件表达深切关注，担心事件将进一步损害香港新闻自由，促请警方尽快交代案情，政府亦应保障市民享有依《基本法》列明的新闻及言论自由。

记协赞扬区家麟经常向后辈分享经验，亦热心参与传媒业界事务，例如曾于2017年记协举办的行政长官候选人座谈会中，担任主持及提问。

香港特首林郑月娥今早受询时表明不评论事件，重申香港要贯彻落实《香港国安法》，保护国家及香港安全，要做到“有法必依、执法必严、违法必究”，新闻及言论自由均受《基本法》保障，《香港国安法》条文亦列明要维护相关的个人自由。

已获准请辞参选香港特首的前政务司长李家超称，已离开政府，不了解案件细节，并指无论任何行业都要奉公守法，外界不应因为某一案件及涉事者的个人背景，就联想成另一种揣测及攻击。

他重申香港是法治社会，处理任何问题都按法律原则，香港司法制度亦受国际尊重，任何人都应该对香港充满信心。