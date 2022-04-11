中国外交部证实派军机向塞尔维亚运送常规军事物资

针对外传中国空军运-20运输机向塞尔维亚交付防空系统，中国外交部今天证实中国派遣空军运输机向塞尔维亚运送常规军事物资，但强调这是中塞双方年度计划内合作项目，不针对第三方，且与当前局势无关。

据中国官媒《环球时报》报道，中国外交部发言人赵立坚今天（11日）主持外交部例行记者会，有外媒记者提问说，发言人能否证实中方近日向塞尔维亚交付了红旗-9防空系统？这是否和当前的乌克兰局势有关？

赵立坚回应说，为落实中国和塞尔维亚双边合作计划，中方近日派遣空军运输机，向塞尔维亚运送常规军事物资，这是中塞双方年度计划内合作项目。

“希望有关媒体不要过度解读，这个项目也不针对第三方，与当前的局势也毫无关系。”

外媒记者追问，中方向塞尔维亚出售军事物资是否担心损害该地区脆弱的和平？赵立坚则反问：“美国向欧洲、向台湾地区出售武器，你们关心过损害地区和平稳定了吗？中国向塞尔维亚出售一些常规军事物资，难道就会有损地区和平与稳定了吗？”

美国媒体此前引述消息报道，六架中国解放军空军运-20飞机经过土耳其等国领空，4月9日降落在塞尔维亚贝尔格莱德的民用机场，报道还称，运-20此行是载运中国中程地对空防空导弹系统给塞尔维亚军方。

《环球时报》引述中国空军专家报道称，六架运-20同时赴海外执行任务是创纪录的，标志着中国空军远程战略投送能力的重要提升。