林郑：政务司长悬空仍能豁免限聚令

李家超竞选办主任、中国全国人大常委谭耀宗昨日（10日）称没举办实体记者会，是因香港政务司司长悬空后无人有权豁免限聚令。香港特首林郑月娥今日澄清，其实仍可请行政长官签发命令，申请豁免。

据香港01报道，政务司司长一职自李家超上周辞职参选特首后一直悬空，未有署任人选。谭耀宗昨日（10日）于电视节目上提到，该职位悬空意味着无人有权豁免限聚令，因此没有举办实体记者会。

不过，林郑月娥今日在记者会中被问到相关议题时解释，凡有条例向某公职担任者授予权力，但没有人获委任担当该职位的职能的特定情况下，行政长官可以签发命令，让负责接替工作的官员使相关权力。

她指出，该做法其实早前已有先例，她已赋权另一位政府官员在法例第599C章《若干到港人士强制检疫规例》下，豁免了上周到港的内地援港专家检疫要求。

林郑说，竞选团队可以联络特首办，查询豁免安排。她说：“如果任何候选人、竞选团队希望寻求豁免，在（符合）公众利益的情况下，可以联络特区政府。更简单的方式是联络行政长官办公室，或者特首办主任，那就不用自己去寻找哪位官员获得行政长官的授权。”

林郑这一说法，相当于不点名指出昨日谭耀宗表示限聚令豁免“特首都批不到”的说法并不正确。

