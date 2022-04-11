中国外交部批评北约鼓吹中国威胁论 企图“搞乱世界”

中国外交部发言人赵立坚针对北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）最新涉华表态进行回应称，北约应该立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论。他也说，北约已经搞乱了欧洲，不要再企图搞乱亚洲，搞乱全世界。

据澎湃新闻报道，赵立坚在今天（11日）的例行记者会上说，一段时间以来，北约负责人罔顾事实，颠倒黑白，不断对中方进行无端指责和抹黑攻击，妄议中国对外政策，鼓噪中国威胁论。近期更对中方施加胁迫，中方对此强烈不满，坚决反对，已经多次向北约方面提出严正交涉。

他批评北约作为冷战产物和全球最大军事联盟，长期固守其守旧的安全观念，以旧冷战的手法搞阵营对抗，沦为个别国家谋求霸权的工具。声称自己是防御性组织，实际上却在不断制造对抗，制造事端。

赵立坚也说，北约要求别国遵守国际关系基本准则，却肆意对主权国家发动战争狂轰滥炸，导致无辜平民丧生和流离失所。北约明明是北大西洋的军事组织，近年来却跑到亚太地区耀武扬威，挑动矛盾，北约持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗的新冷战。国际社会对此理应高度警惕，并坚决反对。

赵立坚强调，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，将沿着和平发展道路坚定不移走下去。中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的威胁，北约应该立即停止散播针对中方的不实之词和挑衅言论，放弃以意识形态划线的对抗性做法。

他说，北约已经搞乱了欧洲，不要再企图搞乱亚洲，搞乱全世界。

斯托尔滕贝格于4月6日在布鲁塞尔北约总部召开的北约外长会议上说，会议将破例探讨中国增长的影响力和国际上的胁迫性政策，对西方的安全和民主价值所带来的系统性挑战。

