“光复元朗”游行发起人认组织未经批准集结罪周三判刑

“光复元朗”游行发起人锺健平，今天（4月11日）在香港区域法院承认一项组织未经批准集结罪，还押至周三（13日）判刑。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，元朗于2019年7月21日发生白衣人袭击事件后，有人发起“光复元朗”游行，香港警方发出反对通知书，但仍有不少人到元朗集结，后来更演变成冲突。

根据案件，被告锺健平2019年7月23日向警方申请，在7月27日举办游行，为谴责721袭击事件，但警方以公众安全为由拒绝申请。被告在申请被拒后，仍在27日当天参与游行，并呼吁市民到元朗游玩。游行当天，有大批示威者聚集元朗，与警方展开对峙，还向警方防线抛掷杂物。警方多次发出警告，并用催泪弹驱散也未能驱散示威群众。被告也在多处前线与警方协调，还在当晚与传媒会面时声称有28万人参与游行。

事隔两年，锺健平被控以组织及参与未经批准集结两罪，去年8月起一直被还押。他今天在区域法院承认一项组织未经批准集结罪，余下一罪则获法庭存档，不予起诉。

辩方求情称，被告受721袭击事件所震撼，判断力及情绪受影响才会犯下此案，并非有不当动机或出于贪婪。虽然当天发生暴力事件，但不应归咎于被告，有关事件发生在游行路线以外的地点。

法官胡雅文听毕求情后，押后案件至4月13日判刑，其间锺健平继续还押。