秦刚：飞虎队故事传颂中美并肩抗战壮举

“铭记英雄—纪念飞虎队80周年及二战时期美国援华空军历史图片展”周六（4月9日）在美国国家航空航天博物馆开幕，中国驻美大使秦刚在开幕式发表讲话时说，飞虎队的故事传颂的是中美并肩抗战的壮举。

据中国驻美大使馆官网消息，秦刚说，在中国抗日战争最艰难的时刻，有一批壮志凌云的美军飞行员，在中华大地上展翅高飞。飞虎队与中国军民共同浴血奋战。他们鹰击长空，从中缅边境到台湾海峡，从长江到喜马拉雅山脉，击落日本军机2600多架。飞虎队与中国军民一道，为正义事业而战，为人类命运抗争，在中国抗日战争的胜利旗帜上，永远记录着他们的勇敢和牺牲。

秦刚提及，飞虎队的故事浓缩的是中美守望相助的情义。当时每个飞虎队员身上带着写有 “来华助战洋人，军民一体救护”的血幅，这是飞虎队与中国军民之间的生死契约。 一旦发现有落难的美军飞行员，中国老百姓就会不惜代价，全力救助。

他指出，飞虎队的故事承载的是中美历久弥新的友谊。战争的硝烟早已散去，但飞虎队的故事却在一代代人的传承中愈加鲜活。“飞虎队”已经熔铸成两国的共同记忆，成为中美友好事业中永远闪亮的灯塔，成为彪炳中美关系史册、代代相传的佳话。

秦刚强调，今天中美早已利益交融，但中美关系却面临着前所未有的挑战。中美是冲突对抗还是和平共处，是零和博弈还是合作共赢，这是世纪之问。身处无数人用鲜血和牺牲换来的和平年代，我们唯一正确的选择就是相互尊重，和平共处，合作共赢。“我们需要去书写更多像飞虎队一样的合作故事，为两国人民创造福祉，为世界带来和平与繁荣。”

另据新华社报道，此次图片展由美中航空遗产基金会、美华友好协会、美国亚太裔公共事务协会联合主办，中国驻美大使馆协办。美国前军官、飞虎队老兵以及后代等100余名美各界人士出席活动。