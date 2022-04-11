中国外交部：美国对俄罗斯制裁冲击疫情中的世界

中国外交部发言人赵立坚说，美国对俄罗斯的制裁冲击疫情中的世界。

据中国外交部官网消息，针对中国如何评价自俄乌冲突升级以来，美国对俄罗斯施加的全方位经济制裁，赵立坚今天在例行记者会上回应说：“自乌克兰危机爆发以来，美国频繁向各国施压，要求对俄制裁，否则就要付出‘代价’。然而不断升级的制裁无助于缓和局势，反而给疫情中的世界带来更多问题。

“比方说，欧洲能源价格近期升至创纪录高位，多国居民电费、取暖费、交通费上涨，粮食和部分日用品也在涨价。受害更严重的是那些经济基础本就薄弱的发展中国家，它们的经济发展、社会稳定都受到严重威胁，甚至可能出现政局动荡。”

赵立坚说，美国对古巴、伊朗、委内瑞拉、阿富汗等国的制裁，严重损害相关国家民生和经济社会发展，酿成人道主义灾难。正如有关媒体指出，美国是世界上唯一一个“制裁帝国”。美国已经把制裁当作了维护自身霸权地位和牟取非法利益的工具。

赵立坚指出，美国标榜以制裁伸张正义，事实上却在大发制裁的不义之财。最新例子就是美国借“惩罚俄罗斯”之名行自私自利之实，早就打好了坐收渔利的“小算盘”：一边让欧盟国家切断与俄罗斯经贸往来，一边加强在能源、安全等领域对欧洲的捆绑，赚取额外收入。

更为讽刺的是，美国一面对俄罗斯挥舞制裁大棒，另一面却趁机对俄罗斯“抄底”。美国“忽悠”欧洲彻底禁运俄罗斯油气，自己却大肆购买俄罗斯石油。

赵立坚说，根据美国媒体报道，美国及其盟友对俄罗斯的制裁，为高盛和摩根大通等华尔街金融机构创造了低价抢购俄公司债券的机会。请问这样的制裁真有道义吗？这样的制裁有利于维护欧洲乃至世界的和平与稳定吗？答案肯定是否定的。

赵立坚强调，美国没有权利让各国人民为其战略私利买单。美国如果真心希望推动乌克兰局势缓和，就应该停止借乱谋利，切实劝和促谈，以实际行动推动实现和平。