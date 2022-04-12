朱立伦初拟5月24日至27日访华府

国民党主席朱立伦初拟5月24日至27日访问美国华盛顿。

据台湾《联合报》报道，朱立伦筹备访问美国，重头戏为华府，可望拜会政府部门、国会、智库与侨界。据了解，朱立伦目前初定5月18日出发，24日至27日访问华府，国民党近日将开会敲定访问细节。

朱立伦上任后宣示重建对美关系，设立驻美代表处办公室，并宣布由国际部主任黄介正教授兼任驻美代表，副代表一职则由国际部副主任黄裕钧兼任。

驻美代表处设立后迎来第一项大事就是朱立伦访问美国，他曾在2015年11月和2019年2月访美，当时均造访华府，也分别拜会国安会与国务院，并与智库学者闭门座谈。

在俄乌战争仍持续情况下，美国对台湾安全尤为关注，势必成为朱立伦访问的一大焦点。朱立伦此前访美所拜会的对象，也有机会在这次访问重逢，国民党据悉还在与美方敲定细节。

朱立伦2015年以国民党主席和总统候选人身份访美时拜会的政府官员，如今多在拜登政府任职或在智库服务。

朱立伦当时在国务院拜会的副国务卿布林肯如今是国务卿；当时在白宫国安会拜会的亚洲事务资深主任康达（Daniel Kritenbrink）现在是国务院亚太助卿；当时的国安会亚太事务主任何瑞恩（Ryan Hass）现为华府智库布鲁金斯研究所外交政策资深研究员；当时的国务院亚太助卿罗素（Daniel Russell）现为纽约智库亚洲协会政策研究所副主席。