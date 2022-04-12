港资深媒体人区家麟扣查17小时获准保释

香港资深传媒人区家麟在被扣查17小时后，昨天（4月11日）深夜获准保释。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，中大新闻及传播学院专业顾问区家麟11日清晨6时因涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪被警方国安处拘捕，据悉与他在《立场新闻》发表的几篇评论有关。

区家麟被扣留于葵涌警署内接受调查，傍晚6时许，其两名代表律师曾警署了解情况，逗留至晚上7时42分离开。两名代表律师离开警署时，称不知道能否保释，并代区家麟向《立场新闻》前员工转达感谢关心，他羁押期间有足够食物，外界不必再送食物。到晚上近11时，香港记者协会主席陈朗昇陪同区家麟亲友到葵涌警署。

晚上约11时40分，区家麟获准保释候查，他离开警署时未回应记者提问，仅称﹕“抱歉今日唔方便讲太多嘢（抱歉今天不方便讲太多东西），多谢大家关心”，并在警署门口双手合十，供记者拍照。其后由记协主席陈朗昇等人陪同离开。

警方昨午发新闻稿说，警方国安处经深入调查后，昨天在葵涌拘捕一名54岁男子，涉嫌违反香港法例第200章《刑事罪行条例》第9及10条“串谋发布煽动刊物”罪，他正被扣留调查。警方不排除有更多人被捕。

今天凌晨12时许，警方公布，被捕男子已获准保释候查，须于7月中旬向警方报到。