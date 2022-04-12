中国国务院：严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路及航道船闸

中国国务院应对冠病疫情联防联控机制前天（10日）发文要求，不得擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场，或擅自停止国际航行船舶船员换班。 因出现确诊或密接人员等情况确需关停或停止的，应报经省级联防联控机制（领导小组、指挥部）批准后方可实施；关停航空机场涉及跨省航班或国际航班运行的，应按规定报国务院有关部门或国务院审批。

根据中国政府网站消息，各地区和有关部门要迅速启动部省站三级调度、路警联动、区域协调的保通保畅工作机制，加强路网监测调度，及时解决路网阻断堵塞等问题，确保交通主干线畅通。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。不得擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场，或擅自停止国际航行船舶船员换班。因出现确诊或密接人员等情况确需关停或停止的，应报经省级联防联控机制（领导小组、指挥部）批准后方可实施；关停航空机场涉及跨省航班或国际航班运行的，应按规定报国务院有关部门或国务院审批。要提前向社会公布关停信息，关停后要积极采取措施尽快恢复。高速公路服务区关停期间，要继续保留加油等基本公共服务功能。

文件指出，要科学合理设置防疫检查点并及时通报设置情况，高速公路防疫检查点应设在收费站外广场及以外区域，具备条件的地方要配套设置充足的货车专用通道、休息区。严禁在普通公路同一区段同一方向、同一航道设置2个（含）以上防疫检查点；严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检查点；严禁擅自在航道船闸设置防疫检查点，确需设置的，应报地市级联防联控机制（领导小组、指挥部）批准。

文件还说，不得随意限制货运车辆和司乘人员通行，不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件，不得简单以货车司乘人员、船员通信行程卡绿色带*号为由限制车辆船舶的通行、停靠。对于通信行程卡绿色带*号的货车司机，需在车辆到达目的地24小时以前，向目的地收发货单位主动报备车牌号、计划抵达时间以及司乘人员姓名、身份证号、手机号码等信息，由收发货单位向属地社区（乡镇）报告，并向货车司机推送当地疫情防控和通行管控措施详细情况；货车行驶至目的地高速公路出入口等防疫检查点时，司乘人员体温检测正常且48小时内核酸检测阴性证明、通行证、健康码、通信行程卡（“两证两码”）符合要求的，要及时放行，可对防疫检查点至目的地实行闭环管理、点对点运输，也可由收发货单位或属地社区（乡镇）派人引导货车至目的地，装卸货后立即返回，并严格落实健康监测和核酸检测等疫情防控措施；如短时间内不离开的，应严格执行当地疫情防控要求。

文件指出，疫情严重地区要依托周边物流园区（枢纽场站、快递园区）、高速公路服务区等，加快设立启用物资中转调运站、接驳点或分拨场地，并及时向社会公告；对需跨省域设立的，相邻省份要给予支持。物资中转站点原则上应设立在较低风险区域，实行闭环管理，做到车辆严消毒、人员不接触、作业不交叉。对进出全域封闭城市内物资中转站点的货车司乘人员，在严格落实闭环管理措施、24小时内核酸检测阴性情况下，实行通信行程卡“白名单”管理模式，经地市级以上联防联控机制（领导小组、指挥部）审核确认后，不记录在相应时段的通信行程信息，返回后能严格落实健康监测和核酸检测等疫情防控措施的，原则上不需隔离。

涉疫地区（中高风险地区所在县级行政区域）所在省份的省级联防联控机制（领导小组、指挥部）应根据本地疫情防控形势和重点物资运输需求，建立健全重点物资运输车辆通行证制度，交通运输部要会同有关部门指导各地做到统一格式、全国互认；要畅通办理渠道，明确办理条件、程序、范围、渠道和时效，实行网上即接即办，确保办理便捷。

封控区内的港口企业应提前安排作业人员进驻港口，实行封闭管理。对来自涉疫地区的内贸船舶，实行非必要不下船、非必要不登轮，推行非接触式作业，确保港口运行正常。对涉疫地区港口码头、铁路车站、航空机场的集疏运货运车辆，各地区要实行场区—公路通行段—目的地全链条的闭环管理和点对点运输，确保港口码头等集疏运畅通。要充分发挥不同运输方式的比较优势，充分利用铁路、水路运输大宗物资。

要将邮政、快递作为民生重点，切实保障邮政、快递车辆通行；指导电商平台和快递企业提高作业场地精准防控水平；有条件的地区可增设无接触投递设施，防止出现邮件快件积压等情况。



中国官媒《人民日报》昨天发评论称，冠病病毒要防住，生产生活要保住，不是一道非此即彼的单选题，考验着人们的智慧与担当。

评论文章称，疫情防控形势严峻复杂，但生产生活不能画上休止符。市民居家隔离、无法外出，能否解决买菜难、送不到等问题，保证用餐用药需求？进入春耕重要阶段，能否确保种子化肥及时到位，避免“人误地一时，地误人一年”？非中高风险地区的工厂，能否畅通原料采购路和产品销售路，避免影响开工节奏？瓜果蔬菜已经成熟，能否顺利完成运输、销售？

文章说，供应链条涉及仓储、运输、配送等多个环节，每一个环节的咬合都十分紧密，都直接影响供应的成果。现实中，有的地方“运输难”，难在路途中，不同地区防疫政策不同且不断变化，一些司机“过得去却回不来”，运力较为紧张；有的地方“买菜难”，难在家门口，由于快递小哥紧缺，大批订单使末端配送承受压力，供应的“最后一公里”难以打通。由此可见，畅通供应有时是“物”的事，有时是“路”的事，有时是“人”的事，必须分类施策、精准治理。

文章提到一些大型仓库坚持24小时运转，一些生鲜电商及时推出保供套餐等，指出在抗疫关键时期，让来自五湖四海的物资精准满足千家万户的需求，必须动员社会各方共同参与、各展所长。尤其要发挥市场作用，让更多企业依托配送体系健全、物资渠道丰富优势，想出更多好招实招，为畅通供应贡献力量。

文章还说，纾解保供难点堵点，必须依靠精准政策保驾护航。避免物流供应链成为病毒传播链固然重要，但防疫政策与保供政策必须统筹兼顾，决不能借疫情之名层层加码和一刀切，影响群众正常生产生活。此外，在落实防控要求的前提下，应加强对供应企业的支持，为其“闪转腾挪”提供空间；应加强地区沟通协调，避免因为防疫政策不统一而影响物流、贻误民生。

