陈时中预估台湾本土病例4月底破千

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中预估，台湾本土冠病确诊病例料将在4月底破千。

据台湾《联合报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心不再将清零设为防疫目标，而是逐步走向与病毒共存，境内确诊案例数也逐日攀升，疫调已远远追不上病毒的传播速度。

指挥中心指挥官陈时中今天（4月12日）接受电台节目“新闻放鞭炮”主持人周玉蔻专访时预估，以现在的疫情来看，台湾本土案例数将在4月底破千。

也是卫福部长的陈时中说，奥密克戎变异株疫情暴发至今，观察到确实走向当初期待的轻症化，奥密克戎病毒株与过去其他冠病病毒株相比，潜伏期从原本的七到14天，到现在仅三天，且从感染到传播大约仅一天半，疫调已来不及层层匡列。

与奥密克戎相比，过去病毒株的重症率高出300倍、中症高出60至70倍，因此现在的防疫策略不能再层层疫调，以前不能漏掉任何一个重症，奥密克戎走向轻症化，还可以漏掉几个确诊者，加上民众自行启动自主应变、自行快筛，就能协助控制疫情。

陈时中说，因应大量患者，快筛试剂成为主要工具，但目前居家快筛价格高，他保证快筛试剂价格将降至200元新台币（下同，约9.36新元）以下，并强调之后会便宜且供货无虞。

他说，市场销售的快筛试剂价格大约在300元新台币上下，近期快筛“国家队”正在筹组，第一由政府大量采购居家快筛试剂，第二协调人力到台制快筛试剂工厂，提升快筛产能。他强调，近期不用急着囤货，需要再去买来筛查，未来快筛价格保证会降低至200元新台币以下。

陈时中说，快筛分为二部分，如果有高风险区域由公家来协助，如同基隆的类普筛，一次就20万剂快筛发下去，其余部分，公家企业共同采购，将价格压低，均能充足使用。