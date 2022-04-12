中国游戏版号停摆八个月后重启发放

停摆八个月的游戏版号核发昨晚正式重启，这一消息引爆整个游戏圈。分析师表示，这一消息意味着整个游戏行业将开启解封，行业或将迎来触底反弹。

根据《上海证券报》报道，自去年7月中国国内游戏版号停发以来，国内游戏版号审核已停摆八个月。国家新闻出版总署昨晚公布了今年首批过审核发的游戏版号，共计45个，这也标志着游戏版号正式重启。

此次获批的游戏版号中不乏知名公司的游戏新作，包括游族网络的《少年三国志：口袋战役》、西山居的《剑网3缘起》、心动网络的《派对之星》、吉比特子公司雷霆网络的《塔猎手》等。

报道称，从数量上来看，相较从前，此轮释放的版号有明显的减少。“从目前来看，这个释放的数量肯定是在预期以内的，压缩版号发放肯定是未来的趋势。”一位业内人士分析称，“不过只要重启审核，对于行业而言就是利好。”

此外，本轮释放的版号作品，均为国内第二梯队以及中小游戏公司，国内最大的两大游戏厂商腾讯和网易均不在此次名单之中。

前述业内人士分析称：“这可能也透露出一个政策的导向，未来版号释放可能会更加倾向于中小游戏公司。”

受到此次版号核发消息的提振，美股中概游戏股盘前涨幅持续扩大，哔哩哔哩涨超10%，此前一度跌超9%；虎牙、网易盘前涨超8%。

一位游戏行业分析师表示，“游戏版号更像是一个标志性的节点，它意味着行业的拐点已经到来。”此前，一位中小游戏公司的负责人也表示，“目前我们这个行业不缺乏有意向的投资者，但是版号没有释放，这个行业的风险就会让资金望而却步。”

受到版号核发暂缓与未成年人保护政策的双重压力，游戏板块的估值去年一路跌至多年以来的低位。

彼时有行业分析师指出，如果版号不重启，那么游戏行业的基本面就不可能改善，其估值中枢就会停留在历史低位。如今，版号重启，多位分析师表示，从中长期来看，游戏行业的估值修复拐点已经到来。有分析师强调，长期来看，元宇宙有望成为超越互联网的下一代媒介形式，游戏将成为元宇宙的关键内容入口，元宇宙将重构游戏的生产及估值体系，为游戏产业带来新的想象空间。

“未来游戏行业的发展应当往更加高科技的方向去探索。”不过，也有分析师指出，随着游戏版号核发数量的收紧成为常态，将倒逼游戏公司提升游戏质量，“这也是促进行业走向高质量发展的一条重要路径。”