中国官媒点赞武磊：为梦想坚持属于每名志存高远的运动员

中国足球运动员武磊在西甲联赛31轮比赛中，为西班牙人队攻入制胜一球，打破了117天的俱乐部“进球荒”，也收获了自己职业生涯的第十个西甲进球。中国官媒《人民日报》今天发评论文章称赞武磊，并说“为梦想而坚持，这种昂扬的状态属于每一名志存高远的运动员。”

评论文章称，武磊当选全场最佳，西班牙媒体对他的表现非常认可。文章引述外媒《世界体育报》称：“武磊是本场比赛的英雄，他终于在西甲取得了进球，在绝境中打入了一个黄金般的进球。”文章也引述《阿斯报》说：“武磊的这个进球为他第三次获得中国金球奖锦上添花。”

文章说，这是武磊坚持许久的收获。近两个赛季，是他在海外踢球异常艰难的一段时间——失去了球队主力位置、出场时间大幅压缩、进球寥寥，质疑声也纷至沓来。在出国踢球前，武磊针对可能遇到的困难做足了准备，但到了西班牙之后，才发现有些困难预料到了，有些则在预想之外。

文章强调，在国外高水平联赛中经风雨、见世面，是武磊的梦想，虽然追梦路上时常遇到挫折，但他始终没有停下脚步。

文章引述武磊曾说：“我一直努力训练，没有放弃，争取把握住每一个机会”，“不是因为有希望才坚持，而是因为坚持才有希望。”

文章说，放眼世界足坛，在职业联赛中一帆风顺直达梦想彼岸的球员可谓凤毛麟角，大部分球员，都要在努力与坚持中等待机会。为梦想而坚持，这种昂扬的状态属于每一名志存高远的运动员。

文章还提到中国短道速滑运动员武大靖称“为了梦想，他还想坚持4年，争取弥补北京冬奥会上的些许遗憾。”也提到中国女排运动员朱婷近日通过社交媒体发布了手腕手术后的康复进展，“专注康复 感受进步”的表态彰显战胜伤病的决心。



文章最后说，对于任何一名不断登攀的运动员，热爱是坚持的动力，奋斗是圆梦的阶梯。无论是从挫折中奋起，还是从新起点启程，每一名勇敢前行的运动员都值得赞许。

