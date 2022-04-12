中国新能源车全年产销有望达500万辆

中国汽车工业协会预计，2022年全年新能源汽车产销量将达500万辆，继续成为市场增长的主要力量。

据上海证券报报道，中国汽车工业协会昨天（4月11日）公布2022年一季度全国汽车产销数据。今年3月，全国汽车产销量分别达到224.1万辆和223.4万辆，环比增长23.4%和28.4%，同比下降9.1%和11.7%。

今年一季度，全国汽车产销648.4万辆和650.9万辆，同比增长2.0%和0.2%，增速分别比前两个月回落6.8个和7.3个百分点。

在整体车市增速回落的同时，新能源汽车市场继续增长，一季度产销均突破百万辆，市占率达19.3%。中汽协预计，2022年全年新能源汽车产销量将达到500万辆，继续成为市场增长的主要力量。

虽然动力电池原材料和整车价格上涨，新能源汽车的产销表现仍明显好于整个汽车行业，环比和同比继续保持快速增长势头。中汽协数据显示，3月全国新能源汽车产销量分别达到46.5万辆和48.4万辆，环比增长25.4%和43.9%，同比增长均超过110%，市场占有率达到21.7%。

今年一季度，全国新能源汽车产销129.3万辆和125.7万辆，同比增长均超过140%，市场占有率达到19.3%。

中汽协认为，中国新能源汽车的战略引领作用已进一步凸显。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车、插电式混合动力汽车产销延续高速增长势头，燃料电池汽车环比和同比均延续迅猛增长势头。