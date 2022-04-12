美国要求驻上海总领馆非紧急人员撤离

由于上海冠病病例激增以及当地采取相应的防控措施，美国国务院昨天（4月11日）下令要求美驻上海总领馆非紧急人员撤离，并提醒美国公民重新考虑前往中国。

综合路透社和美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，美国国务院在公告中指，考虑到中国任意执行当地法律和冠病相关条例，建议美国公民重新考虑赴华行程。

公告还说，由于冠病相关限制措施，包括父母和子女有被分离的风险，建议不要前往中国香港特别行政区、吉林省和上海市。

另据彭博社报道，美国驻华大使馆发言人在一份声明中说：“在海外的美国公民，包括驻中国使团人员及其家属在内，其安全和保障是美国的最高优先事项。”

发言人说，作出这些调整是与当前的形势评估相关，“在当地环境不断变化的情况下，减少美国驻华人员和家庭的数量，以及缩小业务规模是最好的（安排）。”

发言人还补充说，美国相关工作人员和家属将搭乘商业航班离开。对于离境的要求将以30天为间隔进行评估。

发言人还说，美国驻华大使伯恩斯和其他官员就在华美国公民的安全和福祉向中国表达了担忧，并向北京通报了上述离境要求。

美国国务院上周五批准美国驻上海总领馆非紧急人员与家属自愿撤离中国。报道称，目前还不清楚美国强制要求这些人员离开的原因。

美国上周五发布的旅游公告中也提醒美国公民重新考虑赴华行程，指中国“任意执行当地法律和冠病相关条例”，并称中国大陆和香港政府的清零政策已“严重冲击旅游和公共服务的使用”。

这则公告还指责中国政府对外籍人士任意拘留并使用出境禁令，以迫使个人参与中国政府调查，以及作为与外国政府讨价还价的筹码。

中国外交部发言人赵立坚对美国周五发布的公告反驳称，中国防疫政策“科学有效”，“我们对上海等地战胜新一轮疫情充满信心”。

赵立坚还说：“我们对美方在其声明中无端指责中国防疫政策表示强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。”

上海新增冠病病例持续攀高，当地因疫情失控而带来的物资与医疗资源短缺等问题，引发国际舆论对中国清零政策的质疑。