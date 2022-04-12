被拱选桃园、双北、高雄 赵少康“苍生为念”回应

此前有媒体报道，由于国民党立委蒋万安参选台北市长声势不如人意，深蓝系统有意拱资深媒体人赵少康参选双北，成为蓝营最佳活棋。赵少康今天（4月12日）在面簿回应说：“有人说我是2022最佳活棋，参选双北、桃园、高雄都有人劝进，但我的理想还是‘以苍生为念’。

“无论谁选，最重要的还是以台湾利益为优先，让老百姓有好日子过，这才是我们政治人最重要的目标。”

对于国民党主席朱立伦喊出年底选举“六都要过半”，赵少康说，国民党在新北、台中目前看起来没问题，只要桃园跟台北市其中一都胜选就算达标。目前看来民进党不急着派出台北市长人选，而是利用台北市副市长黄珊珊，操作成打蒋万安的武器，所以蒋万安要想想，怎么把气势打起来。

至于桃园，赵少康说，党中央看起来属意立委吕玉玲，她有客家优势、在地优势、三任立委优势，罗智强则有声量优势、空战优势，如果两个人成功整合，能量会很吓人，但要怎么化解目前僵局，真的需要朱立伦多花一点心思。

赵少康认为，民进党执政不负责任、欺骗选民、两岸关系紧张、能源政策完全失败，照理说国民党应该被赋予很高期待，为何支持度仍丝毫没起色？原因就是国民党还需要一个强大目标，要问自己的核心主张是什么？面对年轻人养不起孩子、买不起房子，民进党做不到的事，国民党要怎么做到？把心思放在民众身上，才有可能感动中间选民。

赵少康说，两岸问题上，国民党必须坚守“不亢不卑”的态度，被民进党抹红也必须大声驳斥，像是处理香港问题把黎智英关起来、大陆军机绕台、国际舞台打压台湾，他都立即挺身谴责北京，如果北京没理由的打台湾，当然要奋勇抵抗。

赵少康说，除核心主张外，反省文化对国民党同样重要，现在国民党内只要有人提出建言，就会被操作成内斗或炮打党中央，所以他一再强调“支持朱立伦、支持党中央”，但国民党要进步，要先让人民相信国民党的改革是认真的，才能重新取信于民。