上海卫健委：防范区不是“放飞区” 非必要不外出

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今早提醒，防范区不是“放飞区”，坚持非必要不外出。

综合澎湃新闻和央视网等报道，上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝今天（4月12日）上午在上海市疫情防控工作新闻发布会上，提醒民众防范区不是“放飞区”，管控区、封控区更不是。

吴乾渝介绍，昨天开始，上海根据核酸筛查结果，划定了第一批封控区、管控区、防范区名单，实施分区分类差异化防控。经历了长时间封控后，大家都想出门透透气，还需要去买菜、买药、就医等。但如果出现大量人员无序集聚，也会对当前的防疫工作造成很大隐患。

在防范区还是要坚持“强化社会面管控，严格限制人员聚集规模”的策略，非必要不外出，在居住小区内活动为主；确需外出的，可在防范区所属街镇内活动，不得流动到封控区和管控区。对毗邻地区有较多封控区可能产生集聚性风险的区域，各区可视情况强化管控措施。

防范区内人员落实一周两次抗原检测，提倡居民朋友核酸检测愿检尽检。对因就医等确需外出人员，全程做好个人防护，充分发挥社区卫生服务中心和互联网医院的优势，倡导线上就诊、线下配药。

如出现阳性感染者，该居住小区或自然村（单位、场所）动态调整为封控区，落实相应管控措施。

吴乾渝说，近期上海严格落实封控管理，持续开展筛查，市民普遍为之付出了艰苦的努力，忍受了种种困难和不便，大家共同的心愿就是早日回归如常生活。每个人再坚持一下，更自觉一些，真正“放飞”的一天就不会太遥远。

吴乾渝介绍，上海市昨天（11日）新增994起冠病本土确诊病例和2万2348起本土无症状感染者。439起在闭环隔离管控中发现，282起在相关风险人群核酸筛查中发现，273起为无症状感染者转归确诊病例。2万2348起本土无症状感染者中，2万1844起在闭环隔离管控中发现，504起在相关风险人群核酸筛查中发现。